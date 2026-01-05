CATEGORIE UNDER CSI LECCO: APERTE LE ISCRIZIONI PER LA FASE PRIMAVERILE

LECCO – Con la conclusione della pausa invernale, il Centro Sportivo Italiano di Lecco si prepara a dare il via alla fase primaverile dei campionati dedicati alle categorie Under, che accompagneranno atleti e società da febbraio fino alla fine della stagione sportiva. Un nuovo momento di sport, crescita e condivisione che coinvolgerà numerose squadre giovanili nelle discipline del calcio, del basket e della pallavolo.

Le formazioni che hanno già partecipato alla fase autunnale saranno automaticamente inserite anche nella fase primaverile; eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro i termini stabiliti dalle rispettive commissioni. Allo stesso tempo, questa nuova fase rappresenta un’importante opportunità anche per le squadre che desiderano avvicinarsi per la prima volta ai campionati CSI, con la possibilità di iscrivere nuovi gruppi attraverso il portale di tesseramento online.

Le iscrizioni per le nuove squadre dovranno essere effettuate entro le scadenze previste per ciascuna disciplina: per il basket delle categorie Under 8, Kids Under 10 e Giovanissimi Under 12 il termine è fissato a venerdì 23 gennaio; per il calcio e la pallavolo delle stesse fasce d’età la chiusura delle iscrizioni è prevista per venerdì 16 gennaio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle commissioni giovanili competenti o alla Direzione Tecnica Giovanile (michelemezzera@csilecco.it – 3341371714).

La fase primaverile dei campionati Under si conferma un appuntamento centrale per il movimento sportivo giovanile del territorio lecchese, offrendo ai più piccoli l’occasione di vivere lo sport non solo come competizione, ma come esperienza educativa, formativa e di crescita personale. Un percorso che, nel pieno spirito CSI, mette al centro i valori del gioco di squadra, del rispetto e del divertimento.