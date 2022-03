LECCO – Sale la voglia di fare impresa tra le donne dell’area lariana come confermato dalla fotografia scattata con il report curato dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco. A fine dicembre 2021 le imprese gestite da donne erano 13mila e rappresentavano il 19,7% del totale. Nella graduatoria lombarda delle aziende “rosa” Como (con 8.351 realtà imprenditoriali, 19,5%) si trovava in decima posizione (e al 100° posto di quella nazionale) e Lecco (con 4.682 aziende, 20,3%) è all’ottavo posto regionale (96° in Italia). Il 23,7% delle imprese femminili operava nel commercio, il 14,4% nei “servizi alla persona”, il 12% nei “servizi finanziari, assicurativi e immobiliari”, l’11,4% nel “turismo e ristorazione”.

“Le donne imprenditrici hanno sicuramente una marcia in più. Hanno grandi progetti e sognano un futuro fatto di sfide e di successi. – commenta Antonella Mazzoccato, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile Como-Lecco – L’impegno diventa per noi una sfida per rompere gli schemi e far entrare le stesse nel mercato del lavoro e nel sistema economico, a oggi troppo sbilanciato e privo di garanzie per chi decide di mettersi in proprio. Come Comitato abbiamo stilato un programma di lavoro che va a toccare diversi ambiti, settori di interesse a tutto tondo per le imprenditrici e per l’imprenditoria più in generale. Ci siamo impegnate a occuparci di cultura, di formazione con un forte avvicinamento al mondo della scuola e soprattutto di impresa. Uno dei nostri obiettivi è costruire un percorso di accompagnamento dedicato che, attraverso una molteplicità di strumenti, contribuisca a incentivare e sostenere la nascita e la valorizzazione delle imprese femminili nel nostro territorio”.

Un settore, quello femminile, che mostra segnali di crescita. Nel 2021 infatti le imprese dirette da donne sono cresciute di 183 unità, passando dal 19,4% al 19,7% del totale delle attività iscritte al Registro delle Imprese. Como ha registrato un incremento di 109 unità, Lecco di 74.

“Nel sistema economico di Como e di Lecco – conclude Antonella Mazzoccato – le donne sono sicuramente molto operative, ma troppo spesso devono fare i conti con opportunità imprenditoriali differenti rispetto agli uomini. Le donne che ricevono finanziamenti sono infatti solo un terzo rispetto agli uomini e comunque sono spesso tagliate fuori dai network seppur, a parer mio, hanno una migliore gestione del rischio e mostrano una maggiore ambizione”.