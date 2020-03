LECCO – Il Comune di Lecco insieme all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Lecco (OMCeO) e all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecco (OPI), aderisce alla campagna “C’è bisogno di te” lanciata da ANCI Lombardia e Regione Lombardia insieme ai 12 capoluoghi di provincia lombardi (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese), per la ricerca di medici e infermieri che possano contribuire all’emergenza sanitaria da Coronavirus, prestando servizio negli ospedali del Sistema Sanitario lombardo.



L’appello è rivolto a tutti i medici e agli infermieri andati da poco in pensione, ai liberi professionisti, a quelli che operano in cliniche o ambulatori privati, che possono presentare la propria candidatura, allegando il CV e una copia del documento d’identità, all’indirizzo mail perlalombardia@regione.lombardia.it.

“La necessità di fronteggiare l’emergenza sanitaria della pandemia da coronavirus richiede competenza, determinazione, impegno di persone e mezzi e grande coesione sociale da parte di tutti i cittadini, professionisti della salute e civili uniti, ciascuno con il proprio piccolo o grande compito. Lo stato di necessità richiede di adattare giorno per giorno le abitudini di tutti all’evolvere delle esigenze sanitarie. – commenta il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Lecco Pierfranco Ravizza – Come in ogni calamità che coinvolga imprevista e improvvisa un enorme numero di persone, nessun sistema può dirsi completamente idoneo ad affrontare ogni eventuale livello di severità ed estensione.

Le modalità di contenimento e trattamento dell’infezione consigliano di attuare modalità di intervento eccezionali, con grande tempismo, dinamismo e capacità di adattamento. Data l’estensione e la rapidità dell’emergenza, occorre dispiegare grandi quantità di risorse sia materiali, sia umane. Ci troviamo quindi – prosegue il presidente – a sollecitare il contributo di chiunque, medico o infermiere, si sentisse idoneo a contribuire nelle prossime settimane alla gestione dell’emergenza, anche se ormai raggiunto il pensionamento. A quanti volessero e potessero dare il proprio contributo operativo sul campo, chiediamo di esprimere una esplicita manifestazione di interesse, con la sicurezza di contribuire utilmente al superamento di questo difficile momento, inimmaginabile, a memoria d’uomo, per la più parte di noi. A tutti un sentito e caloroso ringraziamento”.

“Stiamo affrontando un momento molto difficile per tutti, dal quale potremo uscire insieme, con spirito di cooperazione – commenta il presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecco Fabio Fedeli – È il momento di essere uniti! Il contributo di ognuno può risultare importante, a supporto degli infermieri che da giorni agiscono in prima linea con grande abnegazione”.

“Le mie parole seguono l’appello accorato dei rappresentanti territoriali dei due ordini, che con i loro professionisti stanno quotidianamente combattendo in prima linea una battaglia alla quale ciascuno di noi deve dare il suo contributo assumendo i comportamenti responsabili che ormai ben conosciamo” sottolinea il sindaco di Lecco Virginio Brivio.

“Sono certo che anche in questo ambito la generosità del nostro territorio possa fare la differenza, pertanto mi unisco al dottor Ravizza e al dottor Fedeli promuovendo la campagna di ANCI e Regione Lombardia in favore della nostro sistema sanitario e ringrazio tutti coloro i quali hanno già risposto a questa chiamata di importanza vitale”.