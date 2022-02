LECCO – Chiuderà il prossimo 28 febbraio il centro vaccinale massivo Palataurus di Lecco. La chiusura dell’hub nei locali di viale Brodolini, in funzione da aprile 2021, “è contestuale al fisiologico calo delle prenotazioni di questo periodo” come informa la ASST.

Proseguirà, invece, la campagna vaccinale presso il centro dell’Area Cazzaniga di Merate e gli ambulatori pediatrici degli ospedali di Lecco e Merate (Distretto Merate), rivolti anche ai pazienti e alle persone con particolari fragilità. Una linea aggiuntiva per gli over12 sarà allestita presso il “Manzoni” di Lecco (Palazzina Amministrativa, piano -1), a partire dal 1° marzo.

“L’impegno e la grandissima professionalità degli operatori dell’ASST hanno permesso alla provincia lecchese di confermarsi, in questi mesi, prima in tutta la Lombardia per percentuale di popolazione immunizzata contro il Covid-19 registrando così un vero e proprio primato regionale e nazionale”.

Paolo Favini, Direttore Generale ASST Lecco dichiara: “Straordinario il lavoro svolto in questo anno da tutti gli operatori sanitari impegnati nella battaglia contro la pandemia che incessantemente hanno realizzato la campagna vaccinale, a tutela della salute pubblica. Chi è passato dal nostro centro non ha trovato solo medici e infermieri di grande professionalità, ma anche di grande umanità che hanno sempre dimostrato spirito di sacrificio per affrontare questa nuova e difficile sfida. Grazie anche alla Protezione Civile e a tutte le associazioni che, mettendo a disposizione il tempo dei propri volontari, ci hanno supportato e sostenuto fin dall’inizio occupandosi degli utenti, aiutandoli ad orientarsi all’interno dell’Hub, facilitando il loro percorso vaccinale e l’accesso alle prestazioni. Un ringraziamento va, inoltre, al Comune di Lecco, alle istituzioni locali e alle associazioni imprenditoriali con cui abbiamo lavorato in stretta sinergia. Tutto questo poi non sarebbe stato possibile senza il supporto e l’impegno della Famiglia Beretta che si è resa fin da subito disponibile a convertire la sua struttura in centro vaccinale consentendo di dedicare uno spazio adeguato e funzionale ai cittadini lecchesi”.

Su un totale di 656.342 somministrazioni nella provincia di Lecco, presso il Centro Vaccinale Massivo Palataurus, a oggi 17 febbraio sono state effettuate 351.599 inoculazioni:

× I somministrazione: 115.488

× II somministrazione: 126.497

× III somministrazione: 109.614

Nel frattempo, anche domani venerdì 18 febbraio dalle 20 alle 22 i cittadini over 12 potranno vaccinarsi senza prenotazione proprio al centro massivo vaccinale Palataurus di Lecco.

