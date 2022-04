LECCO – Dopo due anni in cui la pandemia ha imposto celebrazioni alternative, quest’anno finalmente si tornerà a festeggiare il Primo Maggio in modo “tradizionale”. CGIL Lecco, CISL Monza Brianza Lecco e UIL Lario, infatti, in occasione della Festa dei Lavoratori 2022 organizzano un pomeriggio musicale in Piazza Cermenati a Lecco. A partire dalle 15 alcuni gruppi del territorio si alterneranno sul palco agli interventi del mondo sindacale e delle autorità locali.

L’evento musicale sarà preceduto dalla commemorazione al monumento ai caduti sul lavoro, un momento doveroso e tanto più significativo considerata la tragica attualità degli infortuni sul luogo di lavoro. Un semplice dato: tra gennaio e febbraio 2022 in provincia di Lecco gli episodi di infortunio sono stati 877, in crescita del +60% rispetto al 2021.

Lo slogan scelto per la ricorrenza di quest’anno è “Al lavoro per la pace”, un modo per sottolineare l’impegno dei sindacati in favore del cessate il fuoco in Ucraina e dell’accoglienza nei confronti della popolazione civile vittima della guerra. Sosteniamo ogni iniziativa che possa portare a una soluzione politica e negoziata del conflitto e proseguiamo le mobilitazioni a partire dai luoghi di lavoro per il ripudio di tutte le guerre e la proibizione delle armi nucleari.

CGIL, CISL e UIL invitano tutta la cittadinanza a partecipare agli appuntamenti della giornata per festeggiare insieme la Festa dei Lavoratori.