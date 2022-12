LECCO – Con 16 voti favorevoli su 16 votanti, l’assemblea generale eletta dall’XI Congresso della FILT CGIL di Lecco, tenutosi oggi, ha riconfermato Andrea Frangiamore come segretario generale di categoria.

Frangiamore rimane così alla guida del sindacato che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico, trasporto merci, logistica e facchinaggio. Il segretario confermato sostiene innanzitutto la necessità di “ricucire il rapporto con i giovani, cedendo loro quando necessario il comando della nostra organizzazione. Se non lo facciamo, non abbiamo nessun futuro e poco presente; se si strappa l’alleanza tra le generazioni, il nostro mondo, le nostre rivendicazioni, le nostre battaglie non hanno più senso”.

Conclude poi con un invito ai ferrovieri, che hanno dato un contributo fondamentale alle conquiste ottenute nella storia dal movimento operaio: “Alzate lo sguardo oltre i binari e tornate a prendere il posto che vi spetta nella nostra lotta, perché ne avete a forza, la capacità e l’intelligenza. Tornate a esercitare il conflitto perché il movimento dei lavoratori ancora necessita di voi per poter avanzare”.