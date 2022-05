LECCO – Anche a Lecco si festeggia la vittoria della Roma. E fin qui, quasi niente di strano. Incuriosisce invece la presenza in strada con tanto di maglietta, bandiera e striscione, di un magistrato molto noto e di norma “austero” come Paolo del Grosso, per anni Pubblico Ministero della Procura lecchese.

Impegnatissimo mercoledì sera a celebrare la vittoria della “Magica” nella prima storica edizione della nuova Confederation Cup, quell’1-0 con rete decisiva di Zaniolo che ha consegnato alla squadra di Mourinho la coppa conquistata a Tirana.

Del Grosso, trasferito di recente a Torino ma residente ancora “da noi”, è di provata fede giallorossa – e le immagini in questa pagina ne testimoniano plasticamente la gioia post partita – condivisa con il “Lecco Roma Club“, che ha seguito la finale nella centralissima sede di via Bovara.

RedBN