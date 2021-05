LECCO – L’Azione cattolica del decanato di Lecco rilancia la propria neonata webapp. Cliccando su https://aclecco.bewapp.it/scuola-parola si possono ascoltare tutti gli audio delle meditazioni proposte nelle tre serate di meditazione sulla Parola di Dio: “Vuoi Guarire?”. Circa mezz’ora di riflessione su tre miracoli compiuti da Gesù, secondo la versione di Matteo: il lebbroso risanato, la tempesta sedata e il paralitico guarito.

A guidare gli incontri don Alberto e don Eusebio del santuario della Vittoria a Lecco, dove si sono svolti gli incontri; l’ultimo venerdì 28 maggio. I primi audio inseriti hanno avuto oltre duecento click; 38 gli utenti che hanno ascoltato l’intero podcast, mentre altri 70 hanno agganciato la webapp per più di 3 minuti.

La webapp sarà il contatto diretto con le tante persone che hanno partecipato alle serate di lectio divina, visto che sono state aggiunte anche altre sezioni utili per conoscere e seguire le attività dell’Azione Cattolica.

Da segnalare anche il ricordo di tre responsabili recentemente scomparsi: Franco Gioia, presidente del gruppo di Valmadrera, Aldo Decò, presidente invece a Maggianico-Chiuso e Romano Spreafico, responsabile invece a Valgreghentino. A loro è stata dedicata un’originale preghiera, in sintonia con il brano di Vangelo oggetto della riflessione.

La webapp aggiornerà anche sulla proposta rilanciata come gesto concreto di traduzione della fede in vita: sostenere l’apertura della Casa della Carità, accanto al nuovo oratorio S. Nicolò. “Più che tanti gesti – è stato detto dai responsabili Caritas – vale l’atteggiamento costante di apertura e ascolto agli altri che può realizzarsi in mille modi, per guarire le ferite della nostra città”.