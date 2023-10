LECCO – Chiusa per mafia la società di pubblicità ed eventi dell’ex proprietario della Calcio Lecco Daniele Bizzozero. Il 73enne imprenditore assunse la presidenza dei blucelesti nel 2014 e nel giro di due campionati portò la società al fallimento.

Nel suo passato diverse questioni con la giustizia, soprattutto per il crac di Aipa, una agenzia per la riscossione dei tributi che operava in 800 Comuni italiani, ma anche per truffe, riciclaggio di assegni e carte di credito clonate.

L’altro giorno il prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha stabilito che si dovesse chiudere la sua società di marketing, la Lecco Eventi Srl, fondata nel 2015 e senza dipendenti. Il sospetto è che potesse essere utilizzata per lavare denaro della criminalità organizzata.