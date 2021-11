LECCO – Paura stamattina in via Cá Rossa a Lecco quando i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco sono dovuti intervenire per soccorrere un bambino.

Con autopompa e autoscala, i pompieri sono giunti sul posto per mettere in salvo un piccolo di appena due anni, rimasto chiuso all’interno della sua cameretta al quinto piano della palazzina in cui risiede con la famiglia.

