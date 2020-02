LECCO – Per eseguire le attività di costruzione dell’impianto di irrigazione della pista ciclo pedonale lungo lo svincolo della statale 36 ” del Lago di Como e dello Spluga” tra le località di Pradello e Caviate (Lecco), a partire dalle 8 del 17 febbraio e fino alle 18 del 13 marzo, sarà chiusa la pista ciclo pedonale dal km 52,000 al km 55,200.

Per consentire le manovre di carico e scarico materiali, si provvederà ad installare cantiere temporaneo con restringimento della corsia in direzione Milano della rampa per Lecco-Lungolago.

Le limitazioni interesseranno brevi tratti e verranno completamente rimosse nei giorni festivi e prefestivi.

