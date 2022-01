LECCO – Il Cinema Palladium di Lecco ha deciso di innalzare l’età del biglietto ridotto da 8 a 12 anni, i più giovani dunque entreranno in sala con 5 euro mentre resta confermato a 7 il biglietto intero (per le vendite on line occorre aggiungere un euro che è corrisposto alla piattaforma di vendita).

I volontari del Palladium e con Mario Fumagalli hanno preso questa decisione consapevoli che per un famiglia recarsi al cinema può diventare anche un impegno economico di un certo peso. “In questi momenti non facili – spiegano da Castello – trascorrere qualche ora in famiglia al cinema per vedere insieme un film può essere un momento di spensieratezza e di allegria. L’iniziativa è solo un piccolo ma concreto sostegno che consente alle famiglie di risparmiare e di trascorrere qualche momento condiviso”.

La modifica è operativa dal 1 gennaio 2022 in occasione dell’uscita in prima visione di “Matrix Resurrections” e del film per i più piccini “Me contro Te”. Sono inoltre già in vendita – esclusivamente on line – gli abbonamenti per la rassegna cinematografica del giovedì che partirà il prossimo 27 gennaio. Si accede in sala con green pass rafforzato sopra i 12 anni e indossando la mascherina FFp2