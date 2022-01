LECCO – Antonio Albanese, attore, regista e olginatese di nascita, torna a Lecco. Sarà infatti ospite domani sera, martedì 11 gennaio, del cinema Nuovo Aquilone in occasione della proiezione alle ore 21 del film Come un gatto in tangenziale, ritorno a coccia di morto. Il film con la regia di Riccardo Milani fa parte del ciclo “Sorridere” del cineforum del Nuovo Aquilone.

Per Antonio Albanese si tratta di un ritorno al Nuovo Aquilone che lo aveva ospitato prima dell’inaugurazione della sala in estate, in occasione del Lecco film fest: “È un segnale fantastico quando in un periodo di chiusure un luogo, per di più di cultura, riapre, con le forze della sua comunità e dei volontari che partecipano attivamente”, aveva detto entrando emozionato nella sala e lascando l’autografo sulla porta della sala di proiezione del Nuovo Aquilone a indelebile memoria.

Oltre che per gli abbonati al cineforum, i biglietti si possono acquistare in sala il giorno della proiezione oppure online.