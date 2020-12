LECCO – Le cose belle vanno raccontate! La Polisportiva (area sociale) di Monte Marenzo, con gli Amici di Giusy di Calolziocorte e con lo storico Maestro e cofondatore dei Picètt del Grenta Gabriele Bolis, Vincenzo Castagna, Mario Gilardi e Gilberto Garghentini, ha organizzato nel marzo 2019 un progetto dal nome “Dolci Coccole”.

Il progetto consisteva nell’offrire tutti i pomeriggi la cioccolata ai pazienti ricoverati nel reparto di oncologia e fornire una coppetta di gelato per quei pazienti che effettuano trattamenti chemioterapici dell’ospedale Manzoni di Lecco.

Una signora, ricoverata nel reparto di Oncologia, residente nel Comune di Lecco, venerdì 4 dicembre 2020, mentre veniva distribuita la cioccolata nel medesimo reparto, mi ha fatto recapitare una donazione per questo progetto, ritenendo fossero veramente “dolci coccole”…

Un bellissimo e inatteso regalo di Natale, che vuol dire, per noi, non fermarci, ma poter portare avanti ancora per tanti mesi questo servizio.

La signora mi ha poi telefonato e mi ha spiegato la ragione del suo gesto. Parlando con lei, ho compreso quanto avesse apprezzato l’iniziativa e quanto ne fosse rimasta soddisfatta. Non le era mai capitato di ricevere un servizio così confortevole e confortante, come il vedersi portare, in camera, la cioccolata durante il pomeriggio.

Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta il primario Antonio Ardizzoia e, insieme a lui, tutti i dottori, la caposala Elena Rusconi e tutte le infermiere e le Oss del reparto.

Angelo Fontana