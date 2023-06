LECCO – E insomma, con la “fusione a freddo” annunciata ieri dopo le dimissioni dal consiglio comunale di Antonio Rossi (che ha scelto la Fondazione Milano-Cortina 2026), Forza Italia sparisce dal consiglio stesso.

Il che scatena la durissima reazione del coordinatore provinciale del partito berlusconiano, Roberto Gagliardi.

“Vedere il nostro simbolo utilizzato così mi fa schifo. Posto che attendiamo la formalizzazione di questo nuovo gruppo consiliare di centro-destra (frutto dell’unione tra Lecco Ideale di Peppino Ciresa e Lecco Merita di Più, ndr), non mi sorprende la notizia. Vorrei però che non si dimenticasse una cosa chiara e inconfutabile: del 14% di voti ottenuti alle elezioni del 2020 da Lecco Merita, almeno la metà si deve a Forza Italia ed è assolutamente scorretto fare sparire la nostra sigla, specie per i tanti elettori che hanno scelto proprio F.I. nelle urne…”.



E alla fine, in cauda venenum, la stoccata decisiva: “Chiaramente questa fusione rappresenta il primo passo in un ambito tutto politico di cui Lecco News aveva anticipato lo scenario: alle prossime elezioni ci sarà chi vorrà diventare sindaco saltando la coalizione di centro-destra”.

Ogni riferimento al probabile ticket elettorale Mauro Piazza-Virginio Brivio NON è puramente casuale…

RedPol

LEGGI L’ANTICIPAZIONE DI LECCO NEWS (17 MAGGIO):

LE ALTRE CRITICHE ALLA “FUSIONE DEI CIVICI”: