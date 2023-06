LECCO – Domenica 18 giugno si terrà la giornata nazionale “Sicuri sul sentiero“, dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione estiva. Il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, in collaborazione con il Cai (commissioni e scuole nazionali di escursionismo e alpinismo giovanile) propone momenti d’incontro e d’informazione con persone qualificate, per affrontare al meglio escursioni, ferrate, falesie, vie alpinistiche, grotte e altre attività, come il canyoning e la ricerca di funghi.

Nel lecchese, l’appuntamento è alla Ferrata Centenario, Monte Resegone, Passo del Fò. Per maggiori informazioni: CAI Calolziocorte; Bonfanti Gianfranco 3475020708 gianfranco.bonfanti.lecco@gmail.com.

“L’imminente stagione estiva ci fa pensare che anche quest’anno le nostre montagne saranno prese d’assalto da molti appassionati, spesso alle prime armi. La voglia di spazi liberi, indotta anche dalle passate restrizioni pandemiche, si fa ancora sentire. L’aumento della frequentazione della montagna, che di per sé è positivo, non solo per mere ragioni economiche, solleva però qualche preoccupazione circa i possibili incidenti; è quindi necessario lavorare sulla prevenzione e sull’informazione preventiva” spiegano i membri del Cnsas.

“In questo periodo dell’anno si concentra la maggioranza degli interventi di soccorso, molti dei quali mettono in evidenza la difficile percezione dei rischi soprattutto da parte di chi ha poca esperienza, anche su terreno facile. Gli eventi recenti e i dati statistici messi in luce dalle operazioni di soccorso, sollevano con decisione l’attenzione verso i cambiamenti climatici che, senza dubbio, stanno alla base di molti incidenti o perlomeno della difficoltà di percepire condizioni ambientali ad alto rischio. Da sottolineare l’aumento degli incidenti in alcune discipline quali, esempio inaspettato, l’uso della mountain-bike, favorita anche dalla diffusione massiccia della bicicletta a pedalata assistita. Da non dimenticare sono gli incidenti che succedono ai cercatori di funghi, spesso causati da scivolata legata all’uso di calzature non idonee” concludono.