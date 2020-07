VALMADRERA – L’emergenza Covid-19 ha cambiato diversi aspetti della nostra vita e, tra questi, anche il sistema del soccorso. Affrontare un intervento oggi significa avere il massimo controllo delle componenti che riguardano distanziamento, igiene e dispositivi di protezione personale, per ridurre al minimo ogni occasione di possibile contagio.

Domenica, nel torrente Moregge, sul Monte Moregallo, a Valmadrera, si è conclusa la sessione formativa in questo ambito per la squadra forre regionale, un reparto specializzato del Cnsas – Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico – che opera in contesti in cui, oltre a pareti rocciose e luoghi impervi e ostili, è presente l’acqua.