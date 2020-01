LECCO – Sono le località in quota a detenere il primato degli interventi del 118 per malori dovuti ad eccesso di alcol, con sempre più giovani che finiscono in ospedale. Per il presidente del Codacons Marco Maria Donzelli: “Si tratta di alcuni dei numerosi casi di intossicazione etilica, che testimoniano come sia necessaria una costante presenza della Forza Pubblica in luoghi dove si è soliti consumare bevande alcoliche”. A tal fine il Codacons invierà una diffida alla Provincia di Lecco e Sondrio, chiedendo l’aumento di corsi di prevenzione nelle scuole e di controlli.

