LECCO – Il calciomercato si chiude col botto per la Calcio Lecco che ingaggia in prestito dall’Ascoli Simone Andrea Ganz. Figlio d’arte, Simone Andrea è un centravanti come il padre Maurizio che indossò i colori di Inter e Milano, ma anche di Atalanta, Venezia e Fiorentina.

Classe 1993, Ganz è un attaccante centrale; è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Milan, per poi proseguire la carriera tra Hellas Verona, Como, Pescara, Ascoli e Mantova dove ha fatto esperienza in Serie B (collezionando 84 presenze 22 gol) e in Serie C, dove ha accumulato oltre 100 presenze. L’anno scorso ha segnato 11 gol in 30 presenze con il Mantova.