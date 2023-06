LECCO – La prima metà del mese di luglio la cooperativa Mondoequo, con l’Associazione Equosolidale Onlus, offrirà alle città di Lecco e di Mandello del Lario dei momenti di svago e di riflessione su tematiche importanti. Il tutto grazie al patrocinio dei Comuni di Lecco, Mandello e Calolziocorte e con il sostegno del Bando per il Commercio Equo e Solidale 2023-2024 di Unioncamere/Regione Lombardia e soprattutto grazie al grande entusiasmo dei volontari e simpatizzanti che operano assiduamente per far conoscere e per sostenere il commercio Equo e Solidale.

“La prima edizione aveva interessato, a settembre dello scorso anno, solo il comune di Mandello. Quest’anno abbiamo deciso di rilanciare, prevedendo tre convegni, due a Mandello e uno a Lecco, per affrontare tematiche legate ai temi delle migrazioni e della tutela dei migranti, alla sostenibilità nelle nostre città ed infine il tema del controllo sulla filiera equosolidale, toccando anche il tema del greenwashing come modello oggi molto utilizzato dai grandi marchi per dare un’immagine più pulita delle loro realtà – spiegano gli organizzatori -. Con molto piacere ospiteremo anche un produttore italiano, la Cooperativa Sociale Pietra di Scarto, che vende i suoi prodotti tramite il circuito del Commercio Equo e Solidale che ci racconterà la sua esperienza”.

A seguire, a Mandello, ci saranno tre giornate di musica, intrattenimento, stand di prodotti locali, pranzi e cene a tema.