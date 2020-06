MILANO – “Da lunedì 15 giugno sulla linea Como-Lecco è stato ripristinato il treno 5202 da Molteno (7:23) in arrivo a Como alle 8 ed il treno 5205 da Como (9:05) per Lecco (10.20), andando a garantire i collegamenti in una fascia oraria scoperta”, ha dichiarato l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, rispondendo oggi in Commissione V all’interrogazione presentata dal consigliere Straniero.