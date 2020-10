COMO – Grande attesa (anche se purtroppo non ci potranno essere i tifosi blucelesti) per il nuovo derby in Serie C con il Lecco capolista impegnato in trasferta sul terreno del ‘Sinigaglia’.

Queste le probabili formazioni della sentitissima partita in programma alle 17:30 di oggi:

Como (3-4-2-1): Facchin; Bovolon, Crescenzi, Toninelli; Iovine, Arrigoni, Bellemo, Dkidak; Cicconi, Gatto; Gabrielloni.

Lecco (3-4-3): Bertinato; Cauz, Malgrati, Merli Sala; Celjak, Bolzoni, Marotta, Haidara; Mangni, Capogna, Iocolano.

RedSpo

