COMO – Trasferta vietata ai tifosi lecchesi. La prefettura di Como, in vista della partita di serie C di domenica pomeriggio tra Como e Lecco, ha vietato la vendita dei biglietti ai non residenti in provincia di Como.

Le biglietterie autorizzate potranno vendere i tagliandi solo su esibizione di un documento di identità e ovviamente nella rigorosa osservanza delle prescrizioni sanitare.