Lecco è una città che conserva un altissimo margine di crescita a livello immobiliare e che proprio negli ultimi anni ha attirato l’attenzione di diversi investitori. Qualità della vita, posizione, organizzazione, collegamenti e servizi sono tutti fattori che contribuiscono a rendere questa città sempre più ambita. Vediamo però nel dettaglio perché vale la pena acquistare casa a Lecco e quali sono le zone migliori per un investimento nel mercato immobiliare.

Acquistare casa a Lecco: perché è una buona idea

Acquistare casa a Lecco, soprattutto oggi, è un’ottima idea per molteplici ragioni. Innanzitutto, parliamo di una città che si trova in una posizione strategica in quanto dista meno di un’ora dai principali centri urbani della Lombardia: Milano, Bergamo, Como, Brescia. Non a caso, molti di coloro che lavorano in queste città scelgono di acquistare casa a Lecco in modo da evitare il caos, approfittare dei prezzi più abbordabili e vivere in un contesto senz’altro più tranquillo e adatto alle famiglie.

Lecco è inoltre una città che si sta sviluppando anche dal punto di vista universitario: grazie alla succursale del Politecnico di Milano, ha iniziato ad accogliere sempre più studenti negli ultimi anni.

Infine, se andiamo a vedere i prezzi delle case in vendita, Lecco è in grado di offrire soluzioni più abbordabili ed economiche rispetto agli altri centri della Lombardia e anche questo è un dettaglio che può fare la differenza.

Le zone migliori di Lecco per acquistare casa

Come sempre, quando si acquista casa bisogna considerare la zona in cui è ubicato l’immobile perché questo è un fattore determinante. Influisce infatti sia sul suo valore che sulla qualità della vita futura di chi andrà ad abitarci. Vediamo allora quali sono le migliori zone della città.

Centro storico

Il centro storico di Lecco è naturalmente una delle migliori zone della città, perfetta per chi desidera vivere in un contesto dal grande fascino, ricco di attrazioni artistico-culturali e avere anche tutti i servizi a portata di mano. Come però ci si può immaginare, per acquistare casa nel centro storico di Lecco è necessario compiere un investimento importante: questa è infatti una delle zone più costose per quanto riguarda il mercato immobiliare, non alla portata di tutti.

Castello

Il rione Castello è particolarmente ricercato a livello immobiliare, in quanto gode innanzitutto di un’ottima posizione. Siamo adiacenti al centro storico, dunque tutti i servizi sono a portata di mano ma al tempo stesso si tratta di un quartiere prevalentemente residenziale, quindi più tranquillo e perfetto anche per una famiglia. Anche qui i prezzi degli immobili sono piuttosto alti, come è giusto che sia d’altronde.

Santo Stefano

Santo Stefano è un quartiere molto interessante, perché sebbene si trovi in una zona più periferica di Lecco è ricco di servizi e collegato in modo ottimale con il resto della città. Il punto di forza di Santo Stefano è la presenza di zone verdi e parchi, molto apprezzati da chi cerca un luogo tranquillo in cui vivere. Per quanto riguarda i prezzi, da queste parti si trovano spesso occasioni interessanti.