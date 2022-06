LECCO – Il Comune di Lecco, in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia (ONDIF), sezione di Lecco, ha attivato presso la sede comunale uno sportello informativo e di orientamento in materia di diritto di famiglia. Lo sportello, rivolto a tutti i cittadini interessati del territorio provinciale di Lecco, fornirà gratuitamente, alle persone che si trovino in un momento di crisi familiare o di conflitto familiare, la possibilità di consultare un avvocato familiarista specializzato, membro dell’associazione ONDIF Lecco, che dia indicazioni specifiche e dettagliate sulle procedure da seguire in caso di eventuale volontà di separazione, divorzio, scioglimento della convivenze more uxorio o nei casi di problematiche legate al mantenimento, all’affidamento e al collocamento dei figli minori.

“Ringrazio la sezione di Lecco dell’Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia per questa disponibilità che amplia i servizi gratuiti a disposizione dei cittadini e delle famiglie – dichiara l’assessore alla Famiglia del Comune di Lecco Alessandra Durante -. Un’ulteriore importante collaborazione che mette in sinergia competenze e spazi per stare vicini ai cittadini e per intercettare i bisogni reali. Costruire una città a misura di famiglie significa adeguare i servizi alle esigenze concrete, sia quando si tratta di creare occasioni di crescita e divertimento, sia quando si tratta di assistenza in caso di fragilità, sia quando siamo chiamati ad offrire punti di riferimento e di orientamento in quelle situazioni intermedie e di cambiamento che spesso destabilizzano e alimentano la sensazione di solitudine e difficoltà. E’ importante che le Istituzioni diano un segnale di presenza in ogni fase di vita dei cittadini e grazie a questa collaborazione oggi il Comune è ancora più vicino”.

“Ringrazio sentitamente l’Assessore alla Famiglia di Lecco per la realizzazione di questo progetto – aggiunge il presidente dell’Ondif Lecco, Silvia Castagna -. Ci accomuna la volontà di contribuire a risolvere le purtroppo frequenti criticità che affliggono le relazioni interpersonali tra coloro che vedono naufragare progetti di vita, pianificati come stabili, con l’inevitabile, spesso doloroso, coinvolgimento dei figli nati da quelle unioni. Poter dare il nostro apporto come Associazione, alle famiglie del nostro territorio ed anche alle Istituzioni, è motivo di grande orgoglio e dà un valore aggiunto al nostro lavoro”.

Le consulenze legali si effettueranno presso gli ufficio comunali l’ultimo giovedì del mese dalle 15 alle 17, a partire dal 30 giugno, con una sospensione durante il mese di agosto. Per accedere allo sportello, i cittadini interessati possono richiedere un appuntamento alla sede ONDIF Lecco telefonando allo 0341/591913 o contattando l’indirizzo ondiflecco@gmail.com.