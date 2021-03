LECCO – Si è riunita per la prima volta la neo-costituita commissione Pari Opportunità del comune di Lecco, composta dai 5 consiglieri comunali nominati (Chiara Frigerio, Clara Fusi, Stefania Rovagnati, Corrado Valsecchi e Cinzia Bettega) e dalle associazioni iscritte al repertorio comunale che hanno richiesto di farvi parte.

Alla commissione, inizialmente presieduta dalla presidente del consiglio comunale Francesca Bonacina, ha preso parte anche l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Lecco Renata Zuffi.

Questa prima riunione ha offerto a tutti i rappresentanti delle associazioni aderenti un’occasione per descrivere quali saranno le attività svolte dai rispettivi sodalizi e le finalità perseguite, oltre che alla nuova presidente la possibilità di presentarsi.

“Ringrazio i membri di questa commissione per la fiducia accordatami – ha commentato la neo eletta presidente, Chiara Frigerio, che lavora quotidianamente a contatto con scuole e famiglie su temi che hanno a che vedere con culture differenti, diritti umani e cittadinanza attiva – sono consapevole della vastità degli argomenti e dei temi ai quali dovremo prestare attenzione in quello che mi auguro sarà un percorso condiviso e fruttifero, lungo il quale mettere al centro i contenuti, per i quali lavorare e collaborare insieme”.