LECCO – In un consiglio comunale già movimentato dalla “fresca” e costruttiva presenza dei ragzzi di Fridays For Future (vedi nostro articolo ‘live’), va segnalata la nota del sindaco Virginio Brivio a proposito della situazione di una testata importante come il quotidiano ‘il Giorno‘:

Ecco il testo letto in aula dal primo cittadino:

“Esprimo tutta la mia preoccupazione per le ragioni dello sciopero indetto dal Coordinamento dei Comitati di redazione della Poligrafici Editoriale e della manifestazione di questo pomeriggio a Bologna davanti alla sede del “Resto del Carlino”.

Il Coordinamento, con il supporto dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti, contesta le scelte strategiche operate dalla società editrice, fra le altre, della testata giornalistica “Il Giorno”, della quale è operativa una sede redazionale a Lecco. L’annuncio di 112 esuberi su 283 giornalisti rischia di determinare accorpamento di edizioni e chiusura di redazioni di testate giornalistiche storiche, con posti di lavoro e collaborazioni che rischiano di scomparire.

In qualità di rappresentante della comunità locale dove uno di questi quotidiani opera e ha una redazione locale con Como e Sondrio, mi sento di lanciare un monito, frutto ancora una volta della convinzione che la varietà e la pluralità delle fonti sia un valore prezioso e da difendere, motivo per il quale mi riserverò di approfondire, con il coinvolgimento dei capigruppo, la questione e di ritornare in argomento quanto prima”.

Intanto emerge come dal prossimo 1° novembre il segretario generale del Comune di Lecco, Sandro De Martino, inizierà una nuova esperienza lavorativa alla Provincia di Monza e Brianza.