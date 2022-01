444,30 euro al mese, contratto di 12 mesi, orario settimanale 25 ore di media (da 20 a 36); su 5/6 giorni, disponibilità sabato e giorni festivi, flessibilità oraria, malattia max 15 giorni, permessi 20 gg, almeno il 50% a scelta dell’Ente in un bimestre, non previsto vitto e alloggio, disponibilità alla mobilità…

Per la selezione fanno punteggio le competenze specifiche, precedenti esperienze con l’Ente e colloquio.

Questa è l’offerta in rete per 56.205 posti di operatore volontario in uno dei 2.818 Progetti all’interno del Bando del Servizio civile 2022, riservati ai giovani dai 18 ai 29 non compiuti, per il Programma “iniziativa occupazione giovani”.

Il Comune di Lecco è tra gli Enti che mette a disposizione 4 progetti per 10 volontari, altri 37 sono invece negli Enti sul territorio, 28​ da associazione accreditata.

Ai Musei, in Biblioteca, negli asili, per assistenza,, ambiente ect,

http://www.scanci.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/Tabella%20Lombardia_LC%202021.pdf

Non riesco a fare il calcolo della paga oraria. La calcolatrice mi segna 4€/ora, maggiorazioni festivi e serali non previsti.

Il servizio è civile, il trattamento economico per nulla.



Resta però in effetti da considerare il modo formativo valido per abituare i giovani al loro futuro nel mondo del lavoro.

.

Paolo Trezzi