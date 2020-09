LECCO – Su il sipario per “Musica nei parchi 2020“, la rassegna curata dalla Consulta Musicale di Lecco e promossa dal Comune di Lecco nell’ottica di una valorizzazione delle location caratteristiche del territorio e delle potenzialità in esterna dove unire le performance dei gruppi associati alla Consulta e la bellezza del paesaggio.

“Non manca nulla a Lecco, né dal punto di vista paesaggistico né per quanto riguarda le eccellenze musicali. Abbiamo talenti e contenuti, proposte d’alto livello e disponibilità – commenta il neopresidente Michele Casadio – Vogliamo tornare a guardare la nostra città come una serie di palcoscenici dove mostrare e proporre l’immenso patrimonio artistico musicale che sappiamo per certo di avere”.

Il via domenica per l’edizione 2020 della rassegna in esterna con l’esibizione dell’Insieme Strumentale di San Giovanni del maestro Silvio Romeo, ai giardini della Malpensata, con una viva partecipazione ed una proposta di repertorio che ha valorizzato sia la competenza del gruppo che armonie legate al cinema ed al territorio.

La giornata musicale si è conclusa con un meraviglioso tramonto gospel sul lago nell’area Canottieri con la strabiliante esibizione dei Sol Quair diretti da Giuseppe Caccialanza. Entrambe le compagini musicali hanno dato piena dimostrazione di professionalità anche organizzativa rispettando a regola d’arte le norme sul distanziamento sociale.

Questo non ha impedito di infondere nel pubblico un grande messaggio di ripresa, speranza, tenacia e creatività. La Consulta Musicale punta proprio alla positività e all’ideazione di progetti innovativi, alternativi e che valorizzino i gruppi nonostante le grandi difficoltà che si trovano ogni giorno ad affrontare. “Musica nei parchi 2020” continuerà sabato 26 alle 16 al parco dei Profumi di Falghera dove si esibirà il gruppo folcloristico “Renzo e Lucia” con i Firlinfeu di Lecco, presieduti dall’entusiasta Stefano Rusconi, attuale vicepresidente della Consulta.