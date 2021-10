LECCO – C’è il vincitore della seconda edizione di #scattalestate, il social contest promosso nelle aree dei tre brand di Acel Energie. Il concorso ha riscosso un successo crescente, con un maggior numero di partecipanti rispetto allo scorso anno (+25%). Il vincitore è Roberto Pirola di Castello Brianza innamorato di Venezia. Con un suggestivo scatto in laguna (lo Squero di San Trovaso, famosa “fabbrica” cittadina delle gondole) s’è aggiudicato il premio finale; assegnati anche gli altri riconoscimenti.

Lo scatto vincitore è frutto di un’accurata selezione dei contributi proposti. Le foto, confluite nella pagina www.scattalestate2021.it, sono state valutate da una giuria. Per ciascuno dei tre periodi in cui è stata articolata l’iniziativa sono state individuate le immagini migliori, fra le quali è stata votata la più bella in assoluto.

L’obiettivo della società di vendita luce e gas del gruppo Acsm Agam, nel complesso periodo della pandemia con le seguenti restrizioni degli spostamenti e le limitazioni per esercizi commerciali e strutture ricettive, era quello di contribuire alla ripresa incentivando turismo di prossimità, indotto, riscoperta dei territori di appartenenza.

Una scoperta scelta di vicinanza, in linea con i principi che guidano Acel Energie, attenta ai bisogni e alle aspettative delle comunità locali. “Non solo forniture e servizio – hanno sottolineato il presidente e l’amministratore delegato Giuseppe Borgonovo – la nostra azienda vuole continuare a rappresentate un punto di riferimento nelle aree in cui opera e di cui è diretta espressione. Siamo nati sul territorio e col territorio vogliamo mantenere un dialogo costante, in maniera propositiva”.

“La community di Acel Energie, trasversale ai territori di Lecco, Sondrio, Como, Monza, Varese, Venezia lancia un segnale di rilancio: il concorso dice soprattutto questo, c’è una grande voglia di ripartire a tutti i livelli, noi continuiamo a fare la nostra parte per sostenere le comunità locali che serviamo” ha sottolineato l’amministratore delegato di Acel Energie, Giovanni Perrone.