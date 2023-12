CONCERTO DI HEVIA PER POCHI: 21MILA EURO. “SCEGLIETE COSA DIRE AL COMUNE”

Ecco i nostri soldi, ben 21.000 €, che non si sono trovati per diminuire l’addizionale Irpef nemmeno alle famiglie più fragili, come e per quanti sono stati spesi domenica 17 dicembre su ai Piani d’Erna.

La foto è quella ufficiale del Comune di Lecco.



Da questa il candidato calcoli, in base ai valori dei soldi pubblici spesi, il rado pubblico presente, i relativi valori dell’angolo di attrito, nonché la distanza tra la propria attuale posizione, il piazzale dei Piani d’Erna e il riverbero della cornamusa elettronica del musico Hevia, l’intensità e l’inclinazione della propria mano così da scegliere la soluzione di maggiore efficacia per raggiungere Sindaco e assessore Cattaneo, promotori dell’iniziativa, tra le opzioni:

a) una pernacchia rumorosa

b) un vaffa afono

c) un attenderli sui binari come in Amici miei

Musa Corna

Lecco