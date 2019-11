LECCO – Come ormai consuetudine in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono della città, l’Accademia Corale di Lecco organizza il tradizionale “Concerto di S. Nicolò”, in programma sabato 30 novembre alle 21 presso nella basilicà di S. Nicolò.

Il percorso corale proposto quest’anno racconta la fede, in un viaggio polifonico attraverso l’Europa, sotto la direzione del maestro Antonio Scaioli.

Questo viaggio musicale parte nel ‘500 con Giovanni Pierluigi da Palestrina, per proseguire nei secoli successivi con autori provenienti da vari paesi dell’Europa e arrivare ai giorni nostri. La seconda parte del programma è infatti principalmente incentrata su composizioni contemporanee. La compagine corale di Lecco è conosciuta per i suoi programmi di non facile esecuzione e interpretazione appartenenti alle correnti musicali del XX e XXI secolo.

L’esecuzione del programma per questo concerto vede la partecipazione del maestro Massimo Borassi che accompagnerà le voci corali ed eseguirà alcuni brani solistici al prezioso organo Bernasconi Serassi della basilica di Lecco.