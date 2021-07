LECCO – Si è conclusa con il secondo e ultimo appuntamento, l’interessante mostra Ritratto di un fiume – il Gerenzone tra fotografia e disegno organizzato dall’associazione Officina Gerenzone all’ex Metallurgica Celeste Piazza nel rione lecchese di Laorca.

Nata nel 1840, la Metallurgica Piazza era volta alla produzione del filo di ferro. fibbie, vanghe, badili e picconi, non differenziandosi sostanzialmente da quella che era la specificità produttiva di tutta la vallata. Successivamente, sotto la direzione di Celeste Piazza, figlio del fondatore Fortunato, l’attività principale si rivolse alla realizzazione di morse e serraggi di ogni forma

e dimensione. L’opificio, che faceva parte del Consorzio del Gerenzone, come la quasi totalità delle officine che operavano lungo questo fiume, era dotato fino agli anni Trenta dei ‘900 circa, di tre ruote a cassetta, che fornivano l’energia idraulica per il funzionamento dei macchinari, sostituite da una turbina modello Francis, ancora oggi in loco, sia pure in cattivo stato di conservazione.