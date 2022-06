LECCO – Dopo l’esordio di aprile, si è conclusa la fase di maggio del concorso fotografico “Monte Barro: pensieri e parole”. La giuria ha votato tutte le fotografie pervenute lo scorso mese. Sul podio le migliori tre e a vincere è stata quella proposta da Chiara Beretta di Albavilla, con 54 voti. Per lei l’aforisma ispiratore è stato: “È consigliabile inoltrarsi in luoghi di felicità”.

Al secondo posto la fotografia scattata da Angelo Cifani di Oggiono. Per lui 49 voti con l’aforisma ispiratore: “La vera bellezza non ha parole”. Stesso punteggio per Mauro Lanfranchi di Lecco con l’aforisma: “La vera bellezza non ha parole”.

Ora è in corso la fase di giugno. E i tre aforismi ispiratori di Alberto Casiraghy, poeta, artista e scrittore di Osnago, per i prossimi scatti sono: “Le care radici sono senza limiti di profondità”; “Anche la normalità ha i suoi frutti impossibili”; “Chi crea misteri vive in eterno”. Luglio sarà l’ultimo mese del concorso che è assolutamente gratuito. Si può partecipare con un massimo di tre fotografie al

mese indicando per ogni foto l’aforisma scelto.