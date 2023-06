LECCO – Amidou Fahd, 25 anni, senegalese, clandestino in Italia, è stato condannato a 5 anni e 5 mesi di reclusione per la rapina della bici di un avvocato a Lecco. Peccato che il 25enne sia oggi irreperibile, quindi la pena non potrà essere applicata.

I fatti risalgono al 17 maggio 2022, prima domenica di libertà dopo il lockdown per il Covid19, in via Caprera a Lecco: tre extracomunitari che all’epoca avevano una dimora di fortuna nell’ex Piccola hanno rubato la bicicletta dell’avvocato Giorgio Brambilla fuori dal suo box in via Caprera, per fermarli sono intervenuti alcuni passanti e nella fuga il 25enne senegalese ha scaraventato a terra un altro extracomunitario – intervenuto per bloccarlo – che poi ha fatto ricorso alle cure mediche, con una prognosi di 30 giorni.

La Squadra Volante di Lecco, intervenuta sul posto, è risalita agli autori, trovandoli alla “Piccola” con la bicicletta del valore di 3mila euro che fu restituita al legale.

Due le persone indagate per rapina: un 27enne ha patteggiato in udienza preliminare mentre AmidoU Fahd, difeso dall’avvocato Agnese Massaro, ha scelto il dibattimento, facendo però perdere le tracce. Al termine della discussione, e dopo aver sentito il giovane che subì lesioni mentre tentava di fermare il 25enne, l’accusa ha chiesto 3 anni e 6 mesi e 800 euro di multa, mentre la difesa con l’avvocato Massaro ha invocato l’assoluzione o il minimo della pena.

Nel pomeriggio il giudice Paolo Salvatore, presidente del collegio – ha letto la sentenza: 5 anni e 5 mesi di reclusione e 1000 euro di multa per il 25enne. Però del giovane senegalese non si hanno più notizie da anni e – quando sarà definitiva – la sentenza non potrà essere applicata.

A. Pa.