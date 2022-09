LECCO – Confindustria Lombardia organizza “50 Traguardi per la Lombardia”, un

roadshow regionale pensato per avvicinare le istanze di imprese e territori ai rappresentanti politici di

Regione Lombardia e che toccherà tutte le province lombarde.

L’evento itinerante, organizzato in collaborazione con le Associazioni Territoriali di Confindustria

Lombardia, prevede una serie di incontri aperti alle imprese associate e alla stampa. Le tappe saranno

occasione di scambio e confronto tra i rappresentanti del sistema confindustriale lombardo e gli assessori regionali attraverso un format che prevede, per ogni tappa, un approfondimento tematico afferente a una delle aree di competitività individuate da Confindustria Lombardia nel documento “50 Traguardi per la Lombardia” presentato in occasione dei 50 anni dell’associazione.

Le aree sono: Capitale umano, Digitalizzazione e Innovazione, Infrastrutture, Transizione ecologica, Welfare e Sanità.

A rappresentare la giunta lombarda nel roadshow Confindustria Lombardia saranno gli assessori

Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima), Guido Guidesi (Sviluppo Economico), Letizia Moratti

(Welfare), Melania Rizzoli (Formazione e Lavoro), Fabrizio Sala (Istruzione, Università, Ricerca,

Innovazione e Semplificazione) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile).

Le istanze raccolte nel corso delle diverse tappe saranno poi utile materia di confronto tra Confindustria

Lombardia e i prossimi candidati alla Presidenza di Regione Lombardia. Il roadshow si chiuderà infatti a inizio 2023.

La prima tappa del roadshow “50 Traguardi per la Lombardia”, organizzata con Confindustria Como e

Confindustria Lecco e Sondrio, si terrà domani 14 settembre a Lecco (via Caprera 4), a partire dalle 17, e vedrà la partecipazione dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi.