LECCO/SONDRIO – Prende il via il piano di Confindustria a sostegno dei laboratori degli istituti tecnici e professionali del territorio, che mette complessivamente a disposizione 250mila euro in attrezzature e dotazioni tecnologiche, rafforzando la collaborazione fra le imprese e la Scuola per favorire l’acquisizione e lo sviluppo di competenze da parte degli studenti inseriti nei percorsi di apprendimento.

Un progetto che avanza in sinergia con l’azione della fondazione A. Badoni, che ha di recente annunciato l’assegnazione di oltre 30mila euro in attrezzature per il potenziamento del “Laboratorio meccanico integrato per l’automazione industriale” dell’IIS A. Badoni di Lecco, aggiudicatario del bando lanciato dalla fondazione.

“La risposta complessiva degli istituti del territorio al bando ha infatti portato ad emergere in modo evidente un’esigenza generale di ammodernamento dei laboratori con le loro attrezzature, ormai solo parzialmente adeguate alle esigenze di percorsi formativi che vogliono essere più allineati con la richiesta di competenze da parte delle imprese. Da qui la decisione di mettere in campo una cifra significativa per offrire un sostegno al sistema formativo di indirizzo tecnico-industriale del territorio in senso ampio, coinvolgendo quattro Istituti che si sono fatti avanti con i loro progetti: l’ISS P.A. Fiocchi di Lecco, il CFP Aldo Moro di Valmadrera, l’ITIS Enea Mattei di Sondrio e l’IIS B. Pinchetti di Tirano”.

“L’associazione si conferma anello di congiunzione fra sistema formativo e mondo delle imprese, non solo sostenendo economicamente l’ammodernamento degli strumenti didattici, quali sono i laboratori, ma con un importante contributo progettuale.” Evidenzia il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva. “I progetti presentati sono ambiziosi e sintomatici della voglia di crescere da parte degli istituti coinvolti, anche attraverso un adeguamento alle nuove tecnologie.”

“Nella fase di assegnazione dei fondi del nostro bando – commenta il Presidente della Fondazione A. Badoni, Antonio Bartesaghi – avevo già avuto modo di evidenziare il valore di tutte le proposte ricevute e l’impegno profuso delle scuole dal punto di vista progettuale, con l’importanza assegnata al potenziamento dei laboratori. Sono orgoglioso di poter dire che, grazie all’azione sinergica di Confindustria Lecco e Sondrio, ancora una volta il sistema produttivo del territorio si fa motore di un’iniziativa rilevante e di ampia portata per la crescita non solo delle imprese ma di un territorio a grande vocazione industriale”.

> Qui la descrizione in dettaglio del piano per i diversi istituti