ROMA – Dal quattro maggio gli italiani potranno nuovamente uscire di casa per andare a trovare i propri congiunti. Il nuovo Dpcm reso noto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte sembrerebbe restituirci un’altra delle libertà personali soppresse a causa dell’emergenza sanitaria.

Chi sono, però, i congiunti? La domanda è lecita e in molti, nelle ultime ore, se la sono fatta. In un primo momento l’impressione era che si potesse uscire di casa per compiere visite mirate a nonni, zie, zie, cugini, genitori e parenti vari. In quest’ottica, quindi, sembrava piuttosto legittimo chiedere agli italiani di utilizzare, anche in queste circostanze, le mascherine, mantenere il distanziamento sociale ed evitare il formarsi di assembramenti.

LEGGI TUTTO SUL NUOVO VALNEWS.IT: