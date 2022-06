LECCO – Alla Camera del Lavoro di Lecco si sono tenuti i lavori congressuali del Silp CGIL (Sindacato Italiano Lavoratori Polizia), con la partecipazione del segretario generale CGIL Lecco Diego Riva, del segretario nazionale Silp Pietro Colapietro e di quello regionale Daniele Bena.

L’assemblea ha confermato all’unanimità Emiliano Panzeri nel ruolo di segretario provinciale e l’intera Segreteria uscente, composta da Domenico Nera, Fausto Tognini, Ivana Gambaro e Alberto Giantomassi, ai quali si aggiungerà “il prezioso contributo di Pier Giorgio Panzeri“.

“Sono grato ai colleghi che hanno evidentemente apprezzato il lavoro fin qui svolto”, dice Panzeri. “Desidero esprimere un ringraziamento particolare a Diego Riva e alla CGIL Lecco per l’attenzione dimostrataci e al nostro segretario nazionale Pietro Colapietro per le ottime parole espresse durante il congresso, che saranno sicuramente da stimolo per il lavoro che ci aspetta. Il nostro obiettivo è quello di coniugare l’attenzione per il benessere fisico e psicologico dei lavoratori in divisa con la necessaria vicinanza alle esigenze della cittadinanza.”

Diego Riva, segretario generale CGIL Lecco: “Ringraziamo per l’invito a partecipare al congresso del Silp, che ha come parole d’ordine i concetti di dignità, diritti e democrazia, valori condivisi dall’intera CGIL. Esprimiamo i migliori auguri di buon lavoro al rieletto segretario Panzeri e rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare con il Silp, sia da un punto di vista sindacale che nell’ambito dei servizi”.