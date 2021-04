LECCO – Come annunciato ufficialmente oggi in Duomo a Milano durante la messa crismale, l’Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini sarà a Lecco in Basilica San Nicolò domani, venerdì 2 aprile alle 9 per consegnare gli Oli Santi ai Decani della zona pastorale di Lecco.

Gli Oli Santi sono stati benedetti questa mattina in Duomo a Milano durante la Messa Crismale.

Quello di domani sarà un’occasione di preghiera particolare nel Triduo pasquale a cui sono invitati i Decani, i sacerdoti e tutti i fedeli, chiamati a custodire con fede l’Olio dei Catecumeni (per il Battesimo), il Crisma (per la Cresima) e per gli Infermi (per i malati).

Spiega mons. Davide Milani, prevosto e Decano di Lecco: “È un privilegio e segno di grande stima per le nostre comunità la scelta di monsignor Delpini di visitarci per la consegna degli Oli santi. È un segno della sua partecipazione alla vita delle persone e delle parrocchie. Siamo esausti per le conseguenze della pandemia ma la presenza dell’Arcivescovo, il segno degli Oli, la possibilità di celebrare comunitariamente la Pasqua ci sostengono nella traversata di questo deserto e ci avvicinano alla speranza di vita nuova che la risurrezione di Cristo ci guadagna. Per questo invito tutti a pregare con il nostro Arcivescovo venerdì 2 aprile alle 9 in Basilica San Nicolò”.