LECCO – Dopo la fumata grigia della seduta di insediamento la scorsa settimana, il consiglio comunale di Lecco (anche stavolta “in versione streaming”) è riuscito ad eleggere il presidente dell’assemblea.

Anzi: LA presidente trattandosi della ex vicesindaca Francesca Bonacina.

Per lei sono arrivati i voti della maggioranza (scontati) e quello non così pronosticato di Corrado Valsecchi di ApL che ha così motivato la sua scelta: “Io voterò la Bonacina come presidente per la stima che ho per lei, non per altro, non per accontentare qualcuno”.

Compatta invece da parte dell’opposizione di centro destra l’indicazione per Peppino Ciresa – candidato sconfitto per appena 31 voti alle elezioni concluse con il ballottaggio di inizio ottobre.

S. P.

Più tardi ampio servizio sul consiglio di oggi a Palazzo Bovara.



