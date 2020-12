LECCO/COMO – All’interno dell’iniziativa avviata di recente dalla Camera di Commercio, d’intesa con le Prefetture di Como e di Lecco, “per l’attuazione di una partecipata ampia collaborazione di sistema a contrasto dell’usura“, il presidente Galimberti, il Prefetto di Como Polichetti e quello di Lecco De Rosa hanno riunito in modalità on line i rappresentanti degli istituti di credito operativi sul territorio lariano, per un primo confronto “funzionale alla definizione di linee comuni di intervento”.

Il presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco Marco Galimberti: “Stiamo attraversando momenti difficili e sicuramente nei prossimi mesi ci troveremo ad affrontare una situazione ancora complessa. Per vincere la sfida è decisivo giocare d’anticipo e fare squadra. In questo senso abbiamo iniziato a lavorare con le due Prefetture sul tema dell’usura e ieri raccolto, nel corso di un proficuo incontro on line, la convinta disponibilità del sistema bancario dei territori di Como e di Lecco a collaborare su questo fronte, per garantire un supporto alle imprese, ai lavoratori e ai cittadini in generale”.

Per il Prefetto di Como Andrea Polichetti “La crisi di liquidità di molti operatori economici agevola gli affari degli usurai. La responsabilità sociale delle imprese, anche di quelle bancarie, richiede che le stesse rispondano e si conformino alle esigenze del territorio. In una fase straordinaria come quella attuale anche gli interventi volti a salvaguardare l’intero sistema da una rilevante sofferenza di liquidità assumono una straordinaria importanza. Con la Camera di Commercio e il sistema bancario territoriale dobbiamo individuare urgenti e straordinarie misure di sostegno al bisogno di liquidità per impedire che la crisi economica evolva in una incontrollabile crisi sociale, con riflessi anche sulla commissione di reati particolarmente insidiosi tra cui l’usura”.

Il Prefetto di Lecco Castrese De Rosa ha detto che “Il contrasto al fenomeno dell’usura è un tema centrale in questa fase dell’emergenza pandemica e soprattutto in vista della ripresa dell’attività economica. L’usura è un reato insidioso che approfitta della crisi di liquidità di tante famiglie ed imprese per insinuarsi nel circuito legale. Abbiamo il dovere insieme al sistema delle imprese e alle banche di intervenire con tutti gli strumenti a nostra disposizione per porre un argine a questo orrendo reato. Insieme alla Camera di Commercio di Como e Lecco stiamo studiando gli strumenti opportuni per agevolare l’accesso al credito legale. Occorre che il sistema creditizio faccia la sua parte, mentre le imprese devono non fidarsi di chi propina credito facile”.

Secondo il consigliere camerale in rappresentanza del settore Credito Giovanni Pontiggia “Il sistema bancario del territorio ha raccolto con favore l’iniziativa proposta, confermato la propria sensibilità al tema e assicurato la piena disponibilità alla collaborazione per lo svolgimento di azioni condivise, che potrebbero anche utilmente definirsi nell’ambito di uno specifico protocollo d’intesa cui formalmente aderire. Forte resta la volontà di proseguire nell’impegno profuso per dare risposte concrete e tempestive alle esigenze finanziarie delle imprese e dei cittadini”.