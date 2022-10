Per questo motivo inviamo 2022.10.07 GCL Luce e gas e le variazioni unilaterali cosa fare sulla questione delle variazioni unilaterali delle bollette del gas e della luce avendo ricevuto specifiche richieste sui social di ciascuno di noi. Abbiamo preferito fare un documento che possa raggiungere, attraverso i media locali, tutte le persone interessate e, magari, coinvolte in questo triste episodio che, purtroppo sta impoverendo drammaticamente il nostro Paese ed il nostro territorio.

Siamo un gruppo di cittadini lecchesi che vogliono informare i lecchesi di quello che sta succedendo nel nostro territorio cercando di creare una massa critica di cittadini per determinare e indirizzare la politica locale come prevede la Costituzione in modo trasparente e democratico.

Siamo, per il momento ancora in pochi, non siamo e non vogliamo essere un partito, vogliamo solo stimolare le persone ad una partecipazione in grado, magari, di provocare un cambiamento sempre più necessario, vogliamo dare vita ad un movimento di cittadini trasversale a tutti i partiti.

