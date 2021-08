LECCO – Stamattina il MoVimento 5 Stelle Lecco è tornato in Piazza XX Settembre per raccogliere le firme a sostegno del referendum per l’abolizione della caccia. Presenti gli attivisti pentastellati insieme al consigliere regionale Raffaele Erba.

“Siamo soddisfatti, stamattina tantissime persone hanno voluto sottoscrivere la petizione per avviare l’iter referendario. Lecco ha risposto con entusiasmo alla nostra iniziativa popolare”, commentano gli attivisti lecchesi del M5s.

Il referendum sull’abolizione della caccia si pone l’obiettivo di tutelare il patrimonio faunistico e di interrompere un’attività crudele verso gli animali che peraltro crea inquinamento con i bossoli dei proiettili abbandonati nella natura.

Sarà necessario raccogliere almeno 500mila firme entro il 30 settembre 2021. Un traguardo decisamente raggiungibile anche perché proprio pochi giorni fa, la Commissione Affari Costituzionali e Ambiente ha dato il via libera all’emendamento che permette di sottoscrivere i referendum con firma elettronica qualificata.

Una svolta rivoluzionaria perché il quesito referendario potrà essere sostenuto anche da chi si trova in vacanza o è impossibilitato a raggiungere i centinaia di gazebo sparsi per tutta Italia.