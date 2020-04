LECCO – Sono proseguiti anche domenica i controlli delle forze dell’ordine in merito alle norme di confinamento per contenere la diffusione della pandemia da Coronavirus. 844 le persone controllate, 30 delle quali multate, mentre in due casi si trattava di soggetti che sarebbero dovuti restare in quarantena in quanto positivi al virus. Tutto regolare nei 60 esercizi commerciali ispezionati.