LECCO – Le forze di polizia hanno controllato sabato 11 dicembre a Lecco 538 persone e hanno ispezionato 25 attività commerciali, elevando una seconda sanzione, dopo la primissima comminata il giorno prima, venerdì (vedi nostro articolo).

Una persona, tra le moltissime fermate per la verifica, non rispettava infatti le nuove regole del Green Pass. Nessun problema invece per i vari negozi presi in esame ieri.

I risultati del monitoraggio vengono diffusi quotidianamente dalla Prefettura di Lecco ed evidenziano come i cittadini lecchesi rispettino complessivamente con scrupolo le norme per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19.

Ecco il report di sabato: