LECCO – Nella settimana appena trascorsa le forze dell’ordine in servizio per monitorare il rispetto delle norme per il contenimento del Coronavirus hanno fermato 1779 cittadini, sanzionandone cinque perché senza Green Pass e una per il mancato uso della mascherina. Gli agenti hanno ispezionato anche 187 attività commerciali, stilando un solo verbale.