LECCO – Nel pomeriggio di venerdì, “nell’ambito dei servizi disposti nella provincia di Lecco dal Questore in qualità di Autorità tecnica di Pubblica Sicurezza”, la Polizia di Stato – Squadra Amministrativa – unitamente a personale in forza alla Squadra Volanti, al Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e all’Ispettorato del Lavoro di Como e Lecco, ha svolto dei controlli del rispetto della normativa vigente in alcuni esercizi pubblici nel capoluogo lecchese, in particolare nei pressi della stazione e su viale Turati.

Nell’occasione, in un negozio di generi alimentari etnico sono state accertate tre violazioni amministrative:

– omessa indicazione del prezzo di vendita sui prodotti esposti;

– detenzione di prodotti alimentari preconfezionati, destinati alla vendita, privi di etichettatura o con etichettatura non conforme alla legge;

– detenzione di prodotti alimentari sfusi, non preconfezionati, destinati alla vendita, privi di apposito cartello indicante gli ingredienti.

Inoltre, sul posto è intervenuta l’ATS Brianza – Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine animale, che ha constatato il mancato rispetto delle norme sulla conservazione di generi alimentari, procedendo al sequestro cautelativo sanitario di circa 10 kg di carne e pesce. Ulteriori verifiche “saranno condotte a seguito della produzione di documentazione che veniva richiesta al titolare dell’esercizio commerciale”.

Oltre a quanto riportato, nel corso del servizio sono state identificate 70 persone e sottoposti a controllo 42 veicoli.

