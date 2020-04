LECCO – 41 persone sanzionate su 1259 cittadini fermati mercoledì 22 aprile dalle forze dell’ordine nel territorio provinciale. Nei dati del monitoraggio rilasciati quotidianamente dalla Prefettura si evidenzia anche una denuncia per falsa dichiarazione, ma soprattutto il terzo negozio in tre giorni fatto chiudere per mancato rispetto delle norme per prevenire la diffusione della pandemica di Coronavirus.