LECCO – 14 persone sanzionate tra le 1.045 fermate durante i controlli per il contenimento della pandemia da Coronavirus venerdì 8 maggio, segnala che nonostante la Fase 2 dell’emergenza conceda maggiori libertà di spostamento non è cessato l’impegno delle forze dell’ordine sul territorio provinciale.

Spicca nei dati diffusi dalla prefettura la chiusura di un esercizio commerciale, per ora il primo e unico dall’inizio della Fase due. Si tratta di un bar di Parè a Valmadrera al cui interno gli agenti hanno sorpreso dei clienti che consumavano l’aperitivo sul posto mentre le regole prevedono per il locale la sola vendita d’asporto e per i cittadini il consumo altrove e sempre rispettando le norme di distanziamento sociale. Il locale sconterà cinque giorni di chiusura, multa per tutti i coinvolti.